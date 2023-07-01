 خبير علاقات دولية للقاهرة الإخبارية: زيارة رئيس وزراء إسبانيا لكييف لتأكيد الدعم الأوروبي

أكد صلاح قيراطة، خبير العلاقات الدولية، أن زيارة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في هذا التوقيت، وهي الزيارة الثالثة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تأتي للتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا، لإعادة البناء، واستعادة الأمن والأمان للجمهورية السوفيتية السابقة.

الأزمة الأوكرانية تشمل الاتحاد الأوروبي والغرب

وقال «قيراطة»، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر «سكايب»، أن عودة الأمن لا تشمل أوكرانيا فقط، ولكنها تشمل كل دول الاتحاد الأوروبي والغرب؛ محذراً من أنه في حالة خروج الأوضاع عن السيطرة في أوكرانيا، ربما تمتد لمناطق جغرافية خارج أوكرانيا.

انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا

وتابع أنه توجد بعض الانقسامات داخل دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن المجر ترفض مد أوكرانيا بأي نوع من المساعدات، وليست وحدها التي تتخذ هذا الموقف، ولكن أيضاً النمسا ومالطا وإيرلندا، أعلنوا الحياد بشأن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، مشيراً إلى أن دساتير هذه الدول تؤكد على هذا الحياد.

واعتبر خبير العلاقات الدولية أن دول الاتحاد الأوروبي بانجرارها خلف القيادة الأمريكية، فقدت وحدتها، وأصبحت كل دولة تتحرك من خلال مصالحها.