سفير إسبانيا بالقاهرة: نسعى لاستكشاف جذورنا المشتركة مع مصر من خلال الثقافة

وجه سفير إسبانيا لدى القاهرة، ألبارو إيرانثو، الشكر للقائمين على المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، برئاسة الدكتور أحمد غنيم؛ لدعمه المستمر في تعميق العلاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا.

البحث عن الروح المصرية

جاء ذلك خلال كلمة للسفير الإسباني، اليوم الثلاثاء، أثناء تقديم المشروع الفني الاستعراضي «البحث عن الروح المصرية» من ابتكار وتصميم الفنان الإسباني داني بانولو، على مسرح متحف الحضارة، بالتعاون مع ملحقية الشؤون الثقافية والعلمية لسفارة إسبانيا في القاهرة.

الجذور المشتركة بين مصر وإسبانيا

وأكد أن الهدف من المشروع هو تسليط الضوء على أهمية استكشاف جذورنا المشتركة والاستمرار في تقوية الروابط الثقافية بين إسبانيا ومصر من خلال التعليم والثقافة.

وقال السفير الإسباني إن هذا الحدث يمثل جزءا من البرامج الثقافية التي تقام للاحتفال بشهر الاتحاد الأوروبي في مصر (مايو 2023)، مشيرا إلى عنوان الاستعراض الذي له مغذى، ويحثنا على استكشاف جوهر فن الرقص المصري التقليدي، ممزوجا بعناصر إسبانية معاصرة.

وأوضح «إيرانثو»، أن عرض هذا المشروع يجرى لأول مرة عالميا، لافتا إلى أنه يعد بمثابة نتاج رحلة فنية، متأثرا بعناصر من فن رقص المولوية، والرقص البلدي التقليدي والرقص المعاصر.

وأشار إلى أن فكرة المشروع مبنية على «أسطورة النداهة»، شخصية خيالية في الفلكلور المصري، وهي عبارة عن روح سيدة تخرج من الماء لإجبار القرويين على اتباع دعوتها.

كما يجسد المشروع الانجذاب التاريخي ناحية مصر، والذي تأثر به الرحالة الإسبان وغيرهم، على سبيل المثال المرسي أبو العباس، الذي قرر الاستقرار في الإسكندرية في القرن الثالث عشر.