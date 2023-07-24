وسائل إعلام: دوي انفجارات في أوديسا جنوب أوكرانيا

أعلنت قناة «تي إس إن» الأوكرانية، دوي انفجارات في أوديسا جنوب أوكرانيا، موضحة أن السلطات أعلنت حالة التأهب للتحذير من غارة جوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شدد في وقت سابق، على أنه تم وضع حواجز أمام محاولات بلاده لتوريد الأسمدة المعدنية مجانا للدول الأفقر، مضيفا في مقال نشر على موقع الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن من بين 262 ألف طن من البضائع المحجوبة في موانئ أوروبا تم تسليم شحنتين فقط، واحدة من 20 ألف طن إلى مالاوي والأخرى من 34 ألف طن إلى كينيا، والباقي لا يزال يحتفظ به الأوروبيون بلا ضمير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.