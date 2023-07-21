سماع دوي انفجارات في أوديسا جنوب أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الجمعة، عن سماع دوي انفجارات في أوديسا جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار دمرت جزءًا من الجدران ونوافذ القنصلية العامة الصينية في أوديسا.

أضرار أوكرانيا والبنية التحتية

وكانت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني «الرادا»، أولينا كوندراتيوك، قالت في وقت سابق، إن إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لبلادها بسبب الأزمة الأوكرانية، بلغ 150 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن حصيلة المباني السكنية المتضررة أو المدمرة، بلغت حوالي 158 ألف مبنى، وفقا لما ذكره وكالة الأنباء الأوكرانية.

تقدم أوكرانيا رغم بطء الحركة

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، وليام بيرنز، أعرب في تصريحات بـ«منتدى آسبن للأمن» بالولايات المتحدة، عن تفاؤله بأن الأوكرانيين سيكونون قادرين على التقدم في هجوم «كييف» المضاد على الرغم من بدايته البطيئة، وفقا ملا ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.