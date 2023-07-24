بوتين: سنواصل العمل على تنظيم توريد الحبوب لأفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه رغم من العقوبات المفروضة على بلاده، فإن «موسكو»، ستواصل العمل بقوة على تنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة لأفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقصفت القوات الأوكرانية، منطقة زولوتاريوفكا السكنية في «مقاطعة لوجانسك» بذخائر عنقودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «ريبيليون» في مقال لـ بابلو خوفير ليال، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يختلق نجاحات وهمية لقوات بلاده، مشيرا إلى وجود ارتفاع يومي في عدد القتلى في صفوف القوات الأوكرانية.

وأضاف ليال، أن الجيش الأوكراني لم يحقق أيا من المهام الموكلة لها في ساحة المعركة.