وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، وصول الغواصة النووية الأمريكية «يو إس إس أنابوليس» من طراز «لوس أنجيليس»، إلى كوريا الجنوبية، اليوم، ودخلت القاعدة البحرية في جزيرة جيجو جنوب البلاد.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، في رسالة نصية للصحفيين، إن مع زيارة «يو إس إس أنابوليس»، تخطط البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية، لتعزيز الدفاعات المشتركة، وإجراء أنشطة مشتركة لإحياء الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

دخول الغواصة الميناء لتعبئة الإمدادات

أشارت القوات البحرية الكورية الجنوبية، إلى دخول «يو إس إس أنابوليس» إلى الميناء، لتعبئة الإمدادات العسكرية أثناء القيام بمهمة عمليات، مضيفة أن المهمة الرئيسية لـ الغواصة الأمريكية، إجراء عمليات الحرب المضادة للسفن والغواصات، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت صحيفة «رودونج شينمون» الكورية الشمالية، إن أهمية الانتصار في حرب تحرير الوطن، تكمن قبل كل شيء في الدفاع عن كرامة الدولة وشرفها وسيادتها، واصفة الحرب الكورية «1950-1953» بالحرب الصليبية ضد الشيوعية من قبل القوى الإمبريالية، أثارتها الولايات المتحدة.

وأضافت «رودونج شينمون»، أن الحرب العالمية الثالثة التي حاولت «واشنطن» إثارتها ستتحول إلى حرب نووية، وأوضحت الصحيفة الكورية الشمالية، أن لو ركزت «بيونج يانج» والشعب الكوري الشمالي،فقط على التنمية الاقتصادية مثل الآخرين، لكان هناك العشرات من الحروب النووية.