الرئيس الأمريكي يخطط لإرسال أكبر غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية

تخطط الولايات المتحدة لإرسال أكبر غواصة مسلحة نوويًا إلى كوريا الجنوبية، لأول مرة منذ أربعة عقود.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بأن جلب غواصة من فئة أوهايو، إلى شبه الجزيرة الكورية، يأتي في محاولة لردع كوريا الشمالية وطمأنة حلفاء أمريكا في كوريا الجنوبية.

ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون، بحسب التقرير، عن توقيت زيارة الغواصة المسلحة برؤوس حربية نووية، لافتين إلى أنه يمكنها البقاء مغمورة إلى أجل غير مسمى، والذهاب في دوريات لمدة أشهر، كما يمكنها إطلاق رؤوس حربية نووية على أهداف تقع على بعد آلاف الأميال.

وأكد التقرير، أن «يو أس أس ميشيجان»، وهي غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وقادرة على إطلاق صواريخ كروز، كانت قد زارت في الأيام الأخيرة، كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريب مشترك للعمليات الخاصة.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن زيارة الغواصة ستمثل أول عائد كبير من اتفاق تم التوصل إليه في أواخر أبريل بين الرئيس «بايدن» ونظيره الكوري الجنوبي «يون سوك يول».