«القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز في البحر الأصفر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن كوريا الشمالية، أطلقت عددًا من صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، اليوم السبت، وفق ما أعلنته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، موضحة أن عمليات إطلاق الصواريخ جرت بعد 3 أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في بحر اليابان، وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تُقيّم عملية الإطلاق

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن «الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تُقيّم عملية الإطلاق وتراقب في الوقت نفسه مؤشرات لأي أنشطة إضافية».

أسباب إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

يأتي إطلاق الصواريخ الأخيرة بعد أيام من دخول الجندي الأمريكي تريفيس كينج إلى كوريا الشمالية من الجنوب، بحسب ما ذكره الجيش الأمريكي.