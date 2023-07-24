لطلاب الثانوية العامة.. اعرف تخصصات كلية تكنولوجيا صناعة السكر

أقل من 10 أيام تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة، المقرر لها الأول من أغسطس المقبل، وفق تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لذا وقبل أيام من إعلان النتيجة، بدأ كثير من الطلاب معرفة كل ما يتعلق بالتخصصات والكليات الجديدة التي تؤهلهم لسوق العمل داخل مصر وخارجها.

وترصد السطور التالية، معلومات عن كلية تكنولوجيا صناعة السكر في جامعة أسيوط، والمؤهلة للعمل في كثير من الأنشطة الغذائية والصناعية المرتبطة بالصناعات التكاملية للسكر.

كلية تكنولوجيا صناعة السكر

كلية تكنولوجيا صناعة السكر، أحد الكليات في جامعة أسيوط، وهو تخصص مطلوب بشكل كبير في أسواق العمل المصرية والعربية والأوروبية، نظرا لارتباطه بعدد كبير من مجالات الأنشطة الصناعية، خاصة المرتبطة بصناعة السكر، ويُمنح الخريجين درجة البكالوريوس في تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة.

والكلية هي الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية، والشرق الأوسط بين 4 كليات عالمية، تؤهل الخريج لتطوير صناعة السكر.

أقسام كلية «تكنولوجيا صناعة السكر»

- قسم علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

- قسم علوم وتكنولوجيا صناعة السكر فى الشعب التالية «الزراعية، الكيميائية، والهندسية».

- قسم علوم وتكنولوجيا صناعة الخشب والورق والألواح الخشبية.

- قسم علوم وتكنولوجيا التخمرات الصناعية.

- قسم العلوم البيئية ومعالجة التلوث.

وفقا لوازرة التعليم العالي، كان الحد الأدنى للقبول في «تكنولوجيا صناعة السكر في تنسيق العام الماضي 2022-2023، هو 84% لشعبتي علمي علوم ورياضة.