كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.. من الدراسة للمصنع

تعتبر كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية في جامعة أسيوط من الكليات المتخصصة في المجالات البينية التطبيقية المرتبطة بالأنشطة الصناعية، مع التركيز على صناعة السكر والصناعات التكاملية المرتبطة بها، وهي الوحيدة على مستوى الجمهورية، كما أنها الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط، وواحدة من 4 كليات على مستوى العالم، وتعمل على إعداد خريجين لهم خلفية في دراسات مختلفة، وذوي مهارات مهنية متخصصة، تمكنهم من الإسهام في تطوير صناعة السكر والصناعات المرتبطة بها وتلبية احتياجات هذه الصناعة بكل كفاءة.

نظام الدراسة في كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

وتقبل الكلية الحاصلين علي الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم ورياضة، وتبلغ مدة الدراسة 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، 8 فصول دراسية، ويمنح الطالب في نهايتها بكالوريوس علوم دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، ويؤهل الخريجين العمل في مصانع السكر، ومصانع الذرة والخميرة، ومصانع الصناعات الغذائية.

وساهمت الكلية على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال صناعة السكر من خلال عقد دورات تدريبية لمتدربين من الدول الأفريقية، وتنظيم العديد من المؤتمرات الدولية، بدعم من جامعة أسيوط، وشركات السكر الوطنية، التي أسهمت في ربط الكلية بالدول الأفريقية والعربية والمنظمات العالمية المتخصصة في مجال صناعة السكر.

هدف كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

وتعمل الكلية على تنفيذ البرنامج الدراسي في علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بما يحقق الهدف من تخريج طلاب على مستوى متميز في صناعة السكر والصناعات التكاملية، وكذلك تقديم برامج دراسات عليا متميزة في تخصصات تكنولوجية مهنية متعددة تستهدف توفير الكوادر البشرية اللازمة لاحتياجات الصناعة المصرية بالإضافة إلى المنطقة العربية وأفريقيا والعالم والمساهمة في إجراء البحوث التي تنمى المعرفة وتقدم حلولا لمشاكل المستفيدين وعلى الأخص في مجال صناعة السكر والصناعات التكاملية والدراسات البيئية والتعاون مع رجال الصناعة والمعاهد الحكومية لنقل المعرفة العلمية والتكنولوجية والإبداع.

أقسام كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية العلمية

وتتوافر في كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، 7 أقسام علمية وهي:

علوم وتكنولوجيا صناعة السكر

الشعبة الزراعية

الشعبة الكيميائية

الشعبة الهندسية

علوم وتكنولوجيا صناعة اللب والورق والألواح الخشبية

تكنولوجيا الحيوية الصناعية

قسم علوم البيئية ومعالجات التلوث

المجالات البحثية بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

ويتوافر بالكلية أبحاث على 9 تخصصات ترتبط بصناعة السكر والصناعات التكاملية، وهي: