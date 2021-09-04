قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية حتى غد الأحد، على أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق هذه المرحلة خلال 72 من إغلاق باب التسجيل، أي يوم الأربعاء المقبل كحد أقصى.

ويبحث المئات من طلاب المرحلة للشعبة العلمية عن كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية التابعة لجامعة أسيوط، وعن أهدافها وتخصصاتها ومجالاتها وفرص العمل المتاحة مستقبلاً وكيفية الالتحاق بها.

كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية: 7 أقسام علمية بالكلية

وعن خطوات القبول في كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، كشفت جامعة أسيوط عبر موقعها الرسمي أنها تتمثل في ترشيح مكتب التنسيق الرئيسي للطلاب وفقا للحد الأدنى للقبول بالكلية، على أن يقوم الطالب الملتحق بتقديم أوراقه للكلية في مدة محددة بعد إرسال مكتب التنسيق للكشف النهائية للطلاب المرشحين.

وأوضحت الجامعة أن الكلية تهدف إلى التعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى داخل مصر من أجل نقل الخبرة في مجال التكنولوجيا والعلوم، والعمل على تنمية المجتمع وخدمة البيئة من خلال التدريب والبحوث، وكذلك التعاون مع المؤسسات الدولية المختلفة مثل منظمة السكر العالمية لنقل الخبرات والمعارف.

نظام الدراسة بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.. الساعات المعتمدة

وأوضحت الجامعة عبر الموقع الإلكتروني أقسام كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية المتاحة أمام الطلاب، وهي علوم وتكنولوجيا صناعة السكر، والشعبة الكيميائية، والشعبة الزراعية، والشعبة الهندسية، وتكنولوجيا الحيوية الصناعية، وقسم علوم صناعة الورق واللب وقسم علوم البيئة، وقسم علوم تكنولوجيا صناعة الألوائح الخشبية.

ويحصل الدراسي بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية على بكالوريوس بعد نهاية سنوات الدراسة، والتي تستمر مدة 4 سنوات، وتعمل الكلية بنظام الساعات المعتمدة، وتعتمد في نسبة كبيرة من دراستها على الجانب العملي.