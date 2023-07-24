لطلاب الثانوية العامة.. أقسام كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي

تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي، إحدى الكليات الجديدة والمطلوبة في سوق العمل، وكانت بداية انطلاقها من جامعة أسوان، إلا أن التخصص أصبح في طريقه للانتشار في الأعوام الماضية، حيث أصبحت الكلية موجودة في جامعة العريش، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة السويس، وغيرها، وهي محط أنظار طلاب الثانوية العامة.

وتهدف الكلية الجديدة لإعداد كوادر فنية في مجالات الثروة السمكية و(مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية)، بحيث يصبحوا مؤهلين لسوق العمل والقدرة على المنافسة في عدد من البرامج التعليمية بمجال تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي.

كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي

استحدثت جامعة أسوان في الأعوام الأخيرة، وفقًا للصفحة الرسمية للجامعة، كلية «تكنولوجيا المصايد والأسماك»، نظرًا لزيادة اهتمام الدولة المصرية مؤخرًا، بالاستزراع السمكي، وتهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إنشاء وتصميم المزارع السمكية والمفرخات، بالاضافة إلى تربية ورعاية الأسماك، وتوفر الكلية لجميع خريجيها الكثير من مجالات العمل.

أماكن «تكنولوجيا الاستزراع السمكي»

- جامعة أسوان

- جامعة العريش.

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- جامعة كفر الشيخ.

أقسام «تكنولوجيا الاستزراع السمكي»

- إدارة الموارد السمكية.

- تكتولوجيا تصنيع المنتجات البحرية.

- تكنولوجيا الاستزراع البحري.

- تكنولوجيا المصايد البحرية.

- معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بجامعة السويس.

- كلية علوم ثروة سمكية ومصايد جامعة كفر الشيخ.

المجموع المطلوب

جاء الحد الأدنى للقبول بالكلية العام الماضي، 77.8% فيما أعلى.