نصائح يجب اتباعها في التنسيق الإلكتروني.. منها الاحتفاظ بالرقم السري

يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور نتجية الثانوية العامة 2023 التي يعقبها الإعلان عن تنسيق القبول بالجامعات، وفي تلك الفترة يدور في أذهان الطلاب العديد من الأسئلة المتعلقة بالتنسيق وتحديد الكليات التي يرغبون التحاق بها بحسب ميولهم واهتماماتهم، أو المجاميع التي يحصلون عليها.

وزارة التعليم العالي تسهل التنسيق على الطلاب

وحرصت وزارة التعليم العالي، على تعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم في الرد على ما يدور في أذهانهم من أسئلة محيرة، لتساعدهم أثناء فترة التنسيق، فيما يتعلق بالاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية في الوقت الذي تنطلق فيه أعمال التنسيق.

الطلاب الذين يحق لهم التنسيق الإلكتروني

وبشأن الطلاب الذين يحق لهم التنسيق الإلكتروني ذكرت وزارة التعليم العالي، أنه يتم التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بشكل إلكتروني من خلال عدة مراحل، ويشمل التنسيق الإلكتروني الطلاب على النحو التالي:

- طلاب الثانوية العامة المصرية.

- الحاصلون على الشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.

- مدارس المتفوقين.

- الشهادات الفنية.

تعليمات يجب اتباعها في التنسيق الإلكتروني

ووضعت وزارة التعليم العالي قواعد محددة يجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني، وجاءت على النحو التالي:

- التأني عند كتابة الرغبات.

- كتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم اطلاع أي شخص عليه.

- يجب الحذر من الكيانات الوهمية.

- الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، بأنه من المقرر أن يجري الإعلان عنها في أول أغسطس المقبل، عقب الانتهاء من التصحيح الإلكتروني، وصد الدرجات وتحديد الأوائل.