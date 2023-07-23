«تعليم السويس» تعلن وظائف شاغرة في مدارس التنسيق العام والفني.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، الشروط المطلوبة، للتقديم في الوظائف القيادية مدارس التنسيق العام والفني وهي موجه عام أول، وموجه ومدير، ووكيل مدرسة.

الشروط العامة المطلوبة للتقديم في وظائف مدارس التنسيق العام والفني

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم، الشروط المطلوبة، لشغل الوظائف القيادية، الشاغرة بمدارس التنسيق العام والفني وهي:-

- أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف الشاغرة على رأس العمل بالأصالة وليس منتدباً من محافظة أخرى.

- يشترط في المتقدم لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها، الحصول على مؤهل عال، تربوي ومناسب أو مؤهل عال بالإضافة إجازة تأهيل تربوي، يستثني من ذلك الحاصلين علي دبلوم المعلمين عند التقدم لوظيفة وكيل أو مدير مدرسة من مدارس الحلقة الأولي من مدار التعليم الأساسي

- أن يتوافر لدى المتقدم مناسبة التخصص على الكادر للوظيفة المتقدم إليها أو قرار تعينه عليها

- يتوافر في المتقدم لشغل إحدى الوظائف، الحصول على إجازة برنامج التدريب المؤهل للوظيفة، طبقاً لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.

متطلبات التقديم في وظائف تعليم السويس

وجاء بإعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس أن تتوافر في المتقدم لإحدى الوظائف القيادية

- الحصول على مرتبة فوق المتوسط علي الأقل خلال العامين 2020 و2021، 2021 و2022

- ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو المحاكم الجنائية.

- ألا يكون معاقباً بأكثر من 5 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة خلال العامين 2020و2021، 2021و2022.

- توافر السمات الشخصية من الكفاءة والجدارة للمرشح والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بمعرفة لجنة الاختيار.