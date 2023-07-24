السباحة سما سلطان تفوز بـ8 ميداليات في بطولة فارنا الدولية ببلغاريا

قالت السباحة سما سلطان، الفائزة بـ8 ميداليات في بطولة فارنا الدولية ببلغاريا، إنها شاركت في البطولة عن طريق نادي سبورتنج، اعتمادا على اختيارات معينة، منها الحصول على بطولة محلية مثل بطولة الجمهورية أو كأس مصر.

بطولة قوية وجديدة للاعبة

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، «في هذا العام شاركت في البطولة ببلغاريا، وكنت ضمن بعثة النادي، هذه البطولة قوية وجديدة بالنسبة لي».

تنظيم الوقت من خلال ممارسة الرياضة

وذكرت السباحة المصرية، أنها تعمل كرئيس لقسم المراقبة وضمان الجودة بالقطاع الهندسي في مكتبة الإسكندرية، مشددةً على أنها تعلمت تنظيم الوقت من خلال ممارسة الرياضة، «أستيقظ في السادسة والنصف صباحا، وأتواجد في عملي من الساعة الثامنة ولمدة 8 ساعات، بعدها أذهب إلى النادي لممارسة الرياضة مثل السباحة أو وحدة تدريبية في الجيم أو الفيتنس».

نظام التغذية

وواصلت الفائزة بـ8 ميداليات في بطولة فارنا الدولية ببلغاريا، «أهم شيء هو نظام التغذية، بداية من الاستيقاظ حتى النوم يجب أن أحصل على الاكل بنسب معينة، وبعد الانتهاء من التدريب أذهب إلى البيت للنوم حتى أحصل على الاستشفاء المناسب».