«مصايف الإسكندرية»: فتح الشواطئ أمام المواطنين لكن دون سباحة اليوم

نفى الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ما تردد حول غلق شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج اليوم، موضحًا أنه جرى اتخاذ قرار بمنع السباحة فقط حفاظًا على حياة المواطنين، بينما تبقى الشواطئ مفتوحة ومتاح الدخول إليها والاستمتاع بالجلوس فيها، والسباحة في الأماكن الآمنة وفقاً لتعليمات الإنقاذ.

وأضاف «عبدالرازق» في تصريحات صحفية اليوم، أنه بمجرد ورود تقرير هيئة الأرصاد الجوية والاطمئنان إلى حالة البحر وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج بأنهم مناسبين لنزول المواطنين، سيتم انخاذ قرار بنزول المواطنين لمياه البحر.

ارتداء «اللايف جاكيت»

وشدد على عدم نزول المياه لغير القادرين على العوم، وفي تلك الحالة يجب تواجد مرافق أو صديق يجيد السباحة، و ارتداء سترة النجاة «اللايف جاكيت» في حالة عدم إجادتها.

كما شدد على ضرورة الانتباه إلى الأطفال، وعدم استخدام أطواق النجاة في الرياح القوية والأمواج العالية لإمكانية السحب أكثر داخل البحر، و عدم القفز من أماكن عالية لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.