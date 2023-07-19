المستندات المطلوبة لإنشاء حمام سباحة بالفيلات السكنية في المدن الجديدة
كتب:
محمد سامي الكميلي
09:37 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين
كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، عن المستندات اللازمة لإنشاء حمام سباحة في الفيلات السكنية بالمدن الجديدة، وأعلن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة تلك الأوراق، والتي تضمنت الآتي:
- نموذج طلب التراخيص معتمد من المهندس أو المكتب الهندسي ذو الفئة المناسبة لطبيعة العمل.
- نوتة حسابية لحمام سباحة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
- مطلوب تفويض من المالك إلى المهندس أو المكتب الهندسي.
- مطلوب نسختين من اللوحات المعمارية والانشائية لحمام السباحة معتمدة من المهندس أوالمكتب الهندسي.
- مطلوب أوراق المهندس أو المكتب الهندسي محدثة (صورة كارنية نقابة المهندسين - صورة السجل الهندسي - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة البطاقة الضريبية) مع إحضار أصل السجل الهندسي للاطلاع.
- مطلوب موافقة شركة سيتي ايدج.
- مطلوب إقرار وتعهد من مالك الفيلا طبقا للنموذك المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.
- مطلوب صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك الفيلا.
- مطلوب صورة من محضر استلام الفيلا.