السجن المشدد عامين للمتهم بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، عاطلا لإدانته بحيازة مواد مخدرة «الحشيش والقنب»، وسلاح ناري بالسجن المشدد عامين مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط، وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد.

الاتهامات في القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 12400 لسنة 2022 قسم منشأة القناطر، والمقيدة برقم 3192 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، أنّ المتهم «ضاحي» في دائرة قسم شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حاز وأحرز المواد المخدرة «الحشيش والقنب»، بقصد الاتجار بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا دون مسوغ قانوني بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تقرير المعمل الكيماوي

وجاء في تقرير المعمل الكيماوي، أنّ المتهم أحرز وحاز نبات القنب والحشيش المخدر المدرج على قانون الأول للمخدرات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.