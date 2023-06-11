القبض على لص متهم بسرقة الحديد من الطرق في منشأة القناطر

ألقت مباحث منشأة القناطر، القبض على لص يقوم بسرقة الحديد من الطرق، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد فيه القبض على عامل 40 سنة وبحوزته قطعا من الحديد الخاص بالطرق، وجرى ضبطه.

وبمواجهة المتهم، أمام اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية، اعترف بارتكاب الواقعة وأقر أنه يقوم ببيع المسروقات لتجار الخردة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني خلال حديثه مع «الوطن»، إنه وفقًا للمادتين 317 و318 من قانون العقوبات، فتصل العقوبة القانونية إلى الحبس إذا لم تقترن بظرف مشدد آخر.