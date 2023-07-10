المؤبد لـ41 شخصا بتهمة القتل والبلطجة في منشأة القناطر

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 41 متهمًا لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا للاستيلاء على أراضي الدولة في الطريق الصحراوي، وقتل 3 أشخاص وأصيب 12 آخرين بعد حدوث مشاجرة على قطعة أرض ملك للدولة، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبدالحميد.

تكوين تشكيل عصابي

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين وهم أفراد تشكيلين عصابيين يتزعم الأول «ع. ف. م» وشقيقاه «ع» و«ع» سبق إدانتهم في عدة قضايا،والتشكيل الثانى يتزعمه المدعو «ع.ن. م» و«م. م. ت» و«ا. ع. م» وبصحبة كل من زعماء التشكيلين مجموعة مدججة بالأسلحة النارية قد نشب بينهم صراع على قطعة أرض مساحتها 23 فدانا بالطريق الصحراوي.

كما أن المتهمين زعموا وضع يد كل طرف منهما عليها ومحاولة الاستئثار بها وتبادلوا إطلاق الرصاص والنيران على بعضهما البعض، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 566 لسنة 2021 جنايات مركز منشأة القناطر.