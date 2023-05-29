عاجل.. الإعدام للمتهم بقتل مدرس في منشأة القناطر

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، المتهم بقتل صديقه مدرس إنجليزي في منطقة منشأة القناطر بسبب خلافات مالية بينهما، بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبدالحميد وطلعت عبده.

خلافات مالية وراء مقتل مدرس منشأة القناطر

وحسب ما جاء في التحقيقات التي أُجريت مع المتهم «صاحب سوبر ماركت» أمام النيابة العامة التي وجهت له قيامه في العام الماضي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات مالية بينه وبين صديقه المجني عليه «مدرس إنجليزي»، بقتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك على النحو المبين بالأوراق.

استدراج الضحية

وأضافت التحقيقات، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل صديقه المجني عليه، فاستدرجه إلى منطقة زراعية ليكون بعيدًا عن أعين المارة وسدد له عدة طعنات بجسده والرقبة، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالأوراق.

حيازة سلاح

كما حاز المتهم وأحرز سلاح أبيض بدون ترخيص من الجهات المختصة التي تسمح له بذلك، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

البداية كانت بإخطار تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، من قبل قسم شرطة منشأة القناطر، يفيد بإبلاغ عدد من الأهالي بالعثور جثة لأحد الأشخاص مصاب بطعنات في أنحاء جسده والرقبة ومُلقي في منطقة زراعية بدائرة القسم.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة بعد دقائق من تلقي البلاغ، تبين وجود جثة لأحد الأشخاص في أواخر العقد الثالث وبه عدة طعنات متفرقة في الجسد، وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.