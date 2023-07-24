مروان حامد يهدي جائزة «الإنجاز الإبداعي» من مهرجان الجونة لوالديه

أعرب المخرج مروان حامد، عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة «الإنجاز الإبداعي»، موجهًا الشكر لمهرجان الجونة السينمائي والقائمين عليه، متابعًا: «هذا التكريم الغالي أهديه إلى والدي، الكاتب الكبير وحيد حامد، ولأمي الإعلامية الكبيرة زينب سويدان، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل العرفان والشكر، لأساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير».

مروان حامد: أتقدم بجزيل الشكر لأساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير

جاء ذلك بعدما أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن منح جائزة «الإنجاز الإبداعي» في دورته السادسة للمخرج مروان حامد، وذلك تكريمًا لمسيرته السينمائية، التي حملت العديد من الأعمال الهامة، خاصة أنَّه يشكّل مؤسسة فنية متكاملة، تقوم بالإخراج والإنتاج أيضاً.

مروان حامد: أشكر المنتجين الذين أحاطوني بالثقة

وأضاف مروان حامد :«كما أشكر المنتجين الذين أحاطوني بالثقة، والفنانين الكبار الذين شاركوني أعمالي، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، وأخيراً لا يسعني إلا أن أكرر شكري لمهرجان الجونة على هذا التقدير، وتمنياتي له بالنجاح والتميز في دوراته المقبلة».

مروان حامد مخرج مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1999، بدأ عمله بالسينما كمخرج مساعد في عدد كبير من الأفلام السينمائية والإعلانات التجارية، وأثناء دراسته بالمعهد أخرج عدداً من الأفلام القصيرة والوثائقية، أبرزها الفيلم الروائي «لي لي» المأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب يوسف إدريس.