الناقد محمود قاسم بعد نجاح «كيرة والجن»: مروان حامد مخرج النجوم الكبار

كشف الناقد الفني محمود قاسم، عن رأية في فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وذلك بعد تحقيق العمل الإيرادات الأعلى، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

محمود قاسم: مروان حامد مخرج النجوم الكبار في العصر الحالي

وقال محمود قاسم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه ليس جديدا على مخرج كبير مثل مروان حامد، خلق صورة مختلفة لعمل فني، وأنه فعل هذا قبل ذلك في فيلم «عمارة يعقوبيان»، حيث جمع كل الأعمدة الرئيسية في السينما المصرية، حين ذاك، مثل عادل إمام، ونور الشريف، وخالد الصاوي، ويسرا، وغيرهم من النجوم الذي اكتملوا لـ12 نجما، في عمله الفني الأول موضحا: «مروان حامد هو مخرج النجوم الكبار في العصر الحالي».

منتج كيرة والجن استخدم تجربة ذكية

وأضاف قاسم أن المنتجين بيكشفوا خريطة السوق و خريطة الإجازات، وذلك لكسب إيرادات أكثر، ومنتج فيلم «كيرة والجن»، استخدم تجربة ذكية، بطرح الفيلم قبل عيد الأضحى المبارك بأيام، وذلك لجمع جمهور العيد، والجمهور العام.

وأشار محمود قاسم، إلى أن الشيء الذي جذبه لفيلم «كيرة والجن» هو الموضوعات المتداولة داخله، وعلاقة الفنانين ببعضهم، بالإضافة إلى الحقبة الزمنية التي كان يدور بها الفيلم، وهي استرجاع ذكريات مضى عليها 100 عام، وأن هذا لا يظهر كثيرا في السينما المصرية.

لا يوجد منافسه بين بحبك وكيرة والجن

واختتم محمود قاسم حديثه لـ«الوطن» أن هذا النوع من الأفلام التاريخية، التي لها علاقة بثورات مصر هي سبب ازدهار السينما المصرية، ولها مكاسب عالية رغم التكلفة الإنتاجية العالية، كما وجه الشكر لصناع ونجوم الفيلم، موضحا: «لا يوجود منافسة بين بحبك وكيرة و الجن لأن كل فيلم له قصة وجمهور».