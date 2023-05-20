وصول مروان حامد لحفل ختام جمعية مهرجان الفيلم

وصل المخرج مروان حامد، منذ قليل، لحفل ختام جمعية مهرجان الفيلم رقم 49 المقام حاليا في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم مروان حامد

كان فيلم مروان حامد الأخير «كيرة والجن» حاز جائزة أفضل فيلم سينمائي، في حين حصل كريم عبد العزيز على جائزة أفضل فنان.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته 49 للسينما المصرية، برئاسة السيناريست والمخرج إبراهيم الموجي، وعضوية الدكتورة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، وهشام سليمان، والناقدة الفنية ماجدة موريس، والمخرج محمد ياسين، والدكتور وليد سيف.

جوائز دورة مهرجان جمعية الفيلم السنوي

كما أعلنت جوائز الدورة الـ49، التي تنافس عليها 5 أفلام عرضت في دور العرض المصرية عام 2022، وهي «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، و«من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي، و«ليلة قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، و«العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، و«كيرة والجن» للمخرج مروان حامد.