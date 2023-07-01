مروان حامد ينشر صورة لوالده في ذكرى ميلاده.. وكريم عبدالعزيز: تعلمنا منه الكثير

أحيا المخرج مروان حامد، ذكرى ميلاد والده الكاتب الكبير وحيد حامد، التي تحل اليوم السبت، حيث إنه من مواليد 1 يوليو لعام 1944، ورحل بعد مسيرة طويلة من العطاء الفني على مستوى السينما والتليفزيون.

ونشر مروان حامد، صورة لوالده الراحل وحيد حامد، وذللك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها، قائلًا: «اليوم عيد ميلاد والدي الكاتب الكبير وحيد حامد.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة».

وتفاعل عدد كبير من الفنانين، مع منشور وحيد حامد، منهم كريم عبد العزيز، الذي علق قائلًا: «ربنا يجمعنا معاه على ألف خير.. والبركة دائما فيك يا صاحبى.. تعلمنا منه الكثير والكثير في كل شيء.. دنيا وفن.. كان وسيظل بيننا»، كما تفاعل آخرون مثل يسرا، وهند صبري، وصبا مبارك، ومحمد ممدوح، وريهام عبد الغفور، وهبة مجدي، ودارين حداد، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد غزي، وعباس أبو الحسن، والكاتب أحمد مراد، وآسر ياسين ودنيا عبد العزيز، وأحمد عصام، وياسمين جمال وغيرهم.

ورحل وحيد حامد، عن عالمنا يوم 2 يناير عام 2021، بعد صراع طويل مع المرض، ليترك وراءه عشرات الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيرًا ضخمًا، مثل «الجماعة»، و«بدون ذكر أسماء»، و«طيور الظلام»، و«المنسي» وغيرها.