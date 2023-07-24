عادل إمام وسلفستر ستالوني.. نجوم حصلوا على «الإنجاز الإبداعي» قبل مروان حامد

«يشكّل مؤسسة فنية متكاملة» قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي منح جائزة «الإنجاز الإبداعي» للمخرج مروان حامد وتعتبر الجائزة بمثابة اعترافاً بمسيرته السينمائية المهمة، واحتفاءا بمساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية، وذلك في حفل افتتاح الدورة السادسة من فعاليات المهرجان التي تنطلق في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر المقبل.

«الإنجاز الإبداعي» تقليد سنوي بدأ مع الدورة الأولى من مهرجان الجونة، وتمنح الجائزة لمجموعة من أبرز الفاعلين والمبدعين في السينما بمختلف مجالاتها، وارتبط اسم الجائزة بعدد من البارزين في مصر والوطن العربي على مدار السنوات الماضية، فكان الفنان عادل إمام هو أول من حصد الجائزة في افتتاح الدورة الأولى من المهرجان عام 2017، بالإضافة إلى الناقد اللبناني إبراهيم العريس، والنجم الأمريكي الحاصل على جائزة أوسكار فوريست ويتكر.

وفي الدورة الثانية حصل على الجائزة كلا من المخرج داود عبدالسيد والمنتجة التونسية درة بشوشة، وحصل النجم العالمي سلفستر ستالوني على الجائزة في ختام فعاليات المهرجان، بينما حصل الفنان محمد هنيدي على جائزة «الإنجاز الإبداعي» في الدورة الثالثة من الجونة السينمائي.

أنسي أبو سيف يحصد جائزة «الإنجاز الإبداعي» ويهديها لـ شادي عبدالسلام

وشهدت الدورة نفسها تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري، وفي الدورة الرابعة حصل على الجائزة الفنان خالد الصاوي ومنسق المناظر أنسي أبو سيف، الذي أهدى الجائزة للمخرج الراحل شادي عبد السلام، بالإضافة إلى النجم الفرنسي جيرارد ديبارديو والمغربي سعيد تجماوي.

أحمد السقا آخر النجوم الحاصلين على «الإنجاز الإبداعي»

وفي الدورة الخامسة من فعاليات المهرجان حصل الفنان أحمد السقا على جائزة «الإنجاز الإبداعي»، بجانب المخرج الفلسطيني محمد بكري.