القبض على 6 متهمين بخطف طالب في البحيرة مقابل فدية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ إلى مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بورود اتصال من هاتف محمول وأكد له المتصل أنه خطف ابنه 18 سنة، وطلب منه تجهيز مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

6 أشخاص وراء ارتكاب واقعة الخطف

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، وأن الـمُبلغ مدين لأحدهم وأقاربه بمبلغ مالي قام على إثرها المتهمين باستدراج نجل الـمُبلغ بإيهامه بوجود فرصة عمل له بمحافظة البحرالأحمر، ثم اصطحبوه لمنزل أحدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بـ قنا وقاموا بإحتجازه.

ضبط 5 متهمين من الـ6

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين بالتنسيق مع مديرتي أمن قنا والإسكندرية، وأمكن ضبط 5 منهم، وتحرير المختطف.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.