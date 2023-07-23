العثور على جثة عامل متعفنة داخل منزل في قنا

عثر الأهالي والأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا اليوم الأحد، على جثة شخص متعفنة داخل منزل في مدينة قفط، جنوب محافظة قنا، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة متعفنة بمحافظة قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا ،يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص متعفنة داخل منزل في مدينة قفط، جنوب محافظة قنا.

وتبين من التحريات الأولية أن الأهالي في مدينة قفط، شموا رائحة كريهة خارجة من داخل وحدة سكنية، وأبلغوا الشرطة التي جاءت على الفور ومعها سيارة إسعاف.

العثور على جثة متعفنة

وتبين بحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أن الجثة لشخص يدعى كارم عطا محمد، 55 عامًا، متعفنة داخل منزل في مدينة قفط، انتقلت جهة التحقيق إلى منزل الشخص لمعاينة الجثة وكتابة تقرير حول الواقعة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة، وانتدبت مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة