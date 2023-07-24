عاجل.. تفاصيل إيقاف وغرامة حسين الشحات بسبب واقعة الشيبي

قررت لجنة المسابقات إيقاف حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد أحداث مباراة فريقه ضد بيراميدز التي أقيمت أمس الأحد، بملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023.

مشادة قوية بين الشحات والشيبي

ودخل حسين الشحات، في مشادة قوية مع المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، عقب نهاية اللقاء، وأظهرت الفيديوهات قيام الشحات، بصفع الشيبي، على وجهه.

وجاء نص قرار رابطة الأندية: قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين و تغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

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