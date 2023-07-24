إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بنطاق مركزي سيدى سالم، وكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام، لـ5 مصابين فى حوادث متفرقة بمركزي سيدي سالم، وكفر الشيخ.

وبالفحص، تبين إصابة كل من «أ.س.ج»، 35 سنة، من سيدي سالم، باشتباه كسور، لسقوطه من علو، و«ع.ع.أ»، 40 سنة، و«.ص.ج»، 40 سنة، وكلاهما من سيدي سالم، بجروح وكدمات، في انقلاب دراجة نارية.

كما أُصيب، «خ.ا.ع»، 20 سنة، من قرية منشأة ناصر، بمركز كفر الشيخ، بجروح متفرقة، في انقلاب دراجة نارية أيضاً، و«ع.ا.م.م»، 50 سنة، من قرية إسحاقة، بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات متفرقة، في حادث سيارة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة تحت الملاحظة والعلاج.