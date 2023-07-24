الطاهري يعلن انضمام الإعلامية الأردنية داما الكردي لـ«القاهرة الإخبارية»

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام المذيعة الأردنية داما الكردي، إلى قائمة مذيعات قناة القاهرة الإخبارية.

انضمام الإعلامية الأردنية داما الكردي إلى قناة القاهرة الإخبارية

وكتب أحمد الطاهري عبر حسابه الشخصي علفى فيس بوك: «بكل ترحاب نعلن انضمام نجمة التليفزيون الأردني داما الكردي، إلى قناة القاهرة الاخبارية.. نورتي عاصمة الخبر».

تأتي تلك الخطوة في ظل التطورات المستمرة التي يصنعها الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري ضمن خطة قناة القاهرة الإخبارية، بضخ دماء جديدة للقناة، وتقديم تغطية للأحداث مع مراعاة الدقة والسرعة.

معلومات عن المذيعة الأردنية داما الكردي

المذيعة الأردنية داما الكردي لها تاريخ طويل في مجال التقديم التلفزيونية، وعملت في عدة برامج في التلفزيون الأردني، منها برنامج «يسعد صباحك، وساعة على الهوا، وسهرة الخميس»، كما أنّها حاصلة على بكالوريوس في الأدب العربي والإنجليزي عام 1994 من الجامعة الأردنية.