أحمد وفيق لـ«الطاهري»: الفنان يجب أن يكون مثقفا ويضيف لمجتمعه

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ الممثل يجب أن يكون مثقفا حتى يصبح مؤثرا، موضحًا: «لا أقصد المعنى المبتذل وهو أن يقرأ الممثل كتابا ويتفلسف فيه، ولكني أقصد الوعي».

«وفيق»: يجب الاهتمام بالتعليم والثقافة

وأضاف «وفيق»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أنه يجب الاهتمام بالتعليم والثقافة حتى نصبح أكثر حكمة في التعامل مع الدنيا، متابعا: «الممثل يجب أن يضيف لمجتمعه، إن كنت ممثلا ممتعا فقط تكون قد أديت دورا ورسالة المتعة، ولكن عندما تحتاج بلدك ويحتاج مجتمعك لك وللحلول التي تطرحها فإنه لشرف لك أن تكون فنانا مهموما ببلده».

وفيق: الابتذال يحطم أشياء لدى الجمهور

وتابع الفنان أن الابتذال من الممكن أن يحقق أموالا ولكن يحطم أشياء لدى الجمهور: «الجمهور بطبعه ممكن أي حد يشده، وبالتالي لو لقيت أن المبتذل بيجيب فلوس متعملش زيه، لأنك لو حققت أرباحا بهذه الطريقة لن تُحسب أنك نجم النجوم، ولكن ستكون أفسدت أشياءً مهمة، والفنان يجب أن يحاول الإصلاح وألا يخدع أو يخون الجمهور».