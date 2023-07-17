أحمد وفيق لـ«الطاهري»: احترام عادل إمام لعمله جزء من مقومات نجاحه

تحدث الفنان أحمد وفيق، عن مسلسل «عوالم خفية»، الذي شارك فيه مع الفنان عادل إمام، قائلا: «اللوكيشن كان منضبطا، عادل إمام رائع على المستوى الإنساني، لكنه يحرص على الانضباط، ولا يتخلى عن خفة ظله بين المشاهد».

أحمد وفيق: عادل إمام يتميز بحنية الأب

وأضاف «وفيق»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «عادل إمام يتميز بحنية الأب، وأعتقد أن من أهم مقومات نجاحه؛ احترامه لعمله، وهذا ما نتعلمه منه جميعا لأن الاجتهاد في العمل يصنع اسم الفنان ويخلده في ذاكرة الناس.. أستاذ عادل إمام مدرسة كبيرة في الحتة دي».

وتابع الفنان، أنه يمازح زملاءه ويتحدث إليهم في الكواليس، لكنه يحرص على التركيز أيضا، مستطردًا: «قدام الكاميرا لا يمكن يبقى معايا موبايل أو أمسك تليفون، ممكن حد فنان ممثل أصغر مني يقلدني، لكني لأ ألوم زملائي».