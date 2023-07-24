يترقب أولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، لذا خصص موقع الوطن رابطا يمكن الدخول عليه برقم الجلوس ومعرفة النتيجة فور إعلانها.

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الوطن برقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتیجة الثانویة العامة 2023 عبر موقع الوطن برقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بجريدة الوطن.

- إدخال الاسم الرباعي للطالب.

- إدخال رقم الجلوس للطالب.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- الضغط على تسجيل.

- يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وبخصوص تنسيق الثانوية العامة، وجه أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات لمساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وقبل اتخاذ خطوة تحديد رغباتهم بدقة، تمهيدًا للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، بمجرد انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.

وأكدت الوزارة أن التسجيل مفتوح فقط عبر كلا من الحسابات الرسمية التالية:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المقبلة على هذا الرابط.

- الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا الرابط.