نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف نسب النجاح في 6 مواد أدبية وعلمية

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أعلن نسب النجاح في عدد من المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها بالكامل، وأكد أن عملية التصحيح تتم بشكل إلكتروني دون تدخل أي عنصر بشري.

نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح

وكشف الدكتور رضا حجازي، نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 في عدد من المواد، منها اللغة العربية والتاريخ والفيزياء والكيمياء، لافتاً إلى إعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام 2023 وعددهم 828 طالباً.

نسب النجاح في مادة الكيمياء

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

نسب النجاح في مادة التاريخ

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

نسب النجاح في مادة الجغرافيا

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

نسب النجاح في مادة الفيزياء

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

نسب النجاح في مادة اللغة العربية

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسب النجاح في اللغة الثانية

- نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91% فأكثر

- الحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

وتُقدم «الوطن» إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال رابط إلكتروني مُخصص لذلك، حيث يمكن للطالب كتابة رقم جلوسه واسم المحافظة والشعبة التي أدى فيها الامتحان، حتى يحصل على النتيجة مباشرة عقب إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم.