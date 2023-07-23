نتيجة الثانوية العامة 2023.. رابط فعال لتسجيل بيانات الطالب الآن

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، عبر فيديو رسمي تم بثه عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون أوائل شهر أغسطس المقبل، وأنها ستكون متاحة عبر رابط وزارة التعليم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد ومراجعة كل الدرجات للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2023: ستكون متاحة عبر موقع الوطن

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك عبر صفحة موقعها الرسمي وكذلك الخطوات التي يجب اتباعها كالآتي:

** الدخول عبر موقع جريدة «الوطن»

** كتابة الاسم رباعي

** كتابة رقم الجلوس

** اختيار الشعبة التي ينتمي لها الطالب

** كتابة اسم المحافظة

** كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب

** كتابة رقم التليفون

** الضغط على زر سجل

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات أعمال اختيارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات لطلاب الثانوية العامة 2023.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن تنسيق المراحل المختلفة وأنه منتظر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والاطلاع على شرائح المجاميع.