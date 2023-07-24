خبير تربوي: ضغوط ما بعد نتيجة الثانوية العامة صعبة والأسرة دورها كبير

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، التهنئة لطلاب الثانوية العامة على انتهاء الامتحانات.

ضغوط ما بعد نتيجة الثانوية

وقال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، المُذاع عبر فضائية الأولى: «الكثير يعتقد أنه فور ظهور نتيجة الثانوية العامة تنتهي الضغوط، لكن أنا أقول لهم مع ظهور نتيجة الثانوية، تبدأ سلسلة جديدة من الضغوط النفسية قد تكون أصعب من أيام الامتحانات».

القرار في اختيار الكلية

أضاف «شوقي»: «الطالب سيواجه حيرة كبيرة في انتقاء الكلية، سواء كان جايب مجموع عال جدا، أو منخفض جدا، والقرار في اختيار الكلية ليس سهلا».

وتابع: يجب تأهيل الآباء والأمهات والأبناء لهذه المرحلة من الصراعات، فهذا القرار ليس سهلا، لأنه مرتبط بمستقبل الطالب فيما بعد، مؤكدا: «اتخاذ قرار دخول كلية معينة عملية تشاركية حوارية ديمقراطية، بين الآباء والأبناء».