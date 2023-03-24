ننشر الصور الأولى لموقع حريق مصنع المراتب في العبور حيث التهمت النيران المصنع وتحاول أجهزة الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده، فيما وصل اللواء عيد الحميد الهجان محافظ القليوبية لمكان الحريق لمتابعة جهود الإطفاء بعد وصول 15 سيارة إطفاء و5 خزانات إستراتيجية لمحاصرة النيران والسيطرة عليها وتبريد المكان لمنع تجدد النيران.

الصور الأولى لموقع حريق مصنع المراتب في العبور

"الوطن" تستعرض الصور الأولى لموقع حريق مصنع المراتب في العبور حيث أضاءت النيران سماء مدينة العبور في المنطقة الصناعية حيث جرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف وسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف دون خسائر بشرية حتى الآن.

وانتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع المراتب في العبور حيث أظهرت الصور الأولى لموقع الحريق التهام النيران للمصنع بالكامل دون خسائر بشرية.

تفاصيل الصور الأولى لموقع حريق مصنع المراتب في العبور

وتبين من الصور الأولى لموقع حريق مصنع المراتب في العبور أن الحريق شب في مصنع بالقطعة 2 بلوك 22006 المنطقة الصناعية الثانية حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الموقف.

وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية موقع حريق مصنع المراتب بالعبور حيث تواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية جهودها للسيطرة على حريق مصنع المراتب في العبور بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بـ 15 سيارات إطفاء، و5 خزانات كبيرة للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمصنع مراتب، بدائرة قسم العبور وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به.

وكشفت غرفة عمليات محافظة القليوبية أنه لا يوجد أي إصابات حتى الآن جراء الحريق وجاري السيطرة عليه وتقدير حجم الخسائر.