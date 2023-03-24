تفاصيل حريق مصنع المراتب في العبور.. دون خسائر بشرية أو إصابات

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق مصنع المراتب بالعبور حيث انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فور إخطارهما بحريق بأحد مصانع المفروشات والمراتب بالعبور إلى موقع الحريق الذي نشب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور.

وتواجد في موقع حريق مصنع المراتب بالعبور كل من اللواء عمرو البيلي مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء سامح بسيم نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدينة، والعميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمهندس سيد أمين نائب رئيس جهاز مدينة العبور.

حريق مصنع المراتب في العبور

يذكر أن غرفه عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق مصنع المراتب العبور على مساحة 20 ألف متر مربع وقد تم الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء 12 سياره من المحافظة و6 سيارات دعم من محافظة القاهرة بالإضافة إلى عدد 5 خزانات مياه كبيرة من المحافظة والإدارة العامة للحماية المدنية وبدعم من محافظتي القاهرة والشرقية.

لجان لفحص حريق مصنع المراتب في العبور

ووجه محافظ القليوبية بالتنسيق وتشكيل لجان من الجهات المختصة لفحص حريق مصنع المراتب العبور وقد تم إخطار جهات التحقيق لعمل التحقيقات اللازمة حول حريق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على منطقة كبيرة من المصنع وجاري الانتهاء من إخماد الحريق بالكامل، موضحا أنه لا توجد خسائر بشرية أو إصابات.