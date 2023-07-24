عرض جوي «مصري – إماراتي» مُبهر في سماء العلمين الجديدة (فيديو)

نفذت فعاليات العرض الجوي «المصري – الإماراتي» Alamien Air Show 2023، فوق مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصرية «النجوم الفضية»، وفريق الألعاب الجوية الإماراتي «الفرسان»، بحضور وزراء الطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والفريق محمود فؤاد عبدالجواد، قائد القوات الجوية، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بمرور عدد من الطائرات الهليكوبتر من طراز «جازيل» تحمل أعلام مصر والإمارات وشعار العرض الجوي، أعقبها دخول فريق «الدلتا» من قوات المظلات المصرية.

كما استعرض فريق الألعاب الجوية الإماراتية «الفرسان» بطائراتهم من طراز «إير ماكي»، عرضهم الجوي بعدد من العروض والتشكيلات، والتي أظهرت مدى الاحترافية التي يتمتع بها الفريق الإماراتي.

وتخلل الفعاليات عدد من العروض الفنية للموسيقات العسكرية، ونفذت طائرات الهليكوبتر من طراز «أجوستا» عدد من العروض بمشاركة عدد من قوارب ولنشات القوات البحرية، والتي عكست مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من مهارات عالية.

تلى ذلك تنفيذ عروض الملاحة الجوية، وتشكيل مجموعة الأعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية، ونفذ الفريق عدد من عروض تشابك المظلات، وعملية إسقاط مظلي بأعلام الدولتين وشعار العرض.

وفي ختام الفعاليات، نفذ فريق الألعاب الجوية المصرية «النجوم الفضية» عروضهم بواسطة طائراتهم من طراز «k8e»، والتي تفاعل معها الجمهور نظرًا للعرض الراقي والكفاءة منقطعة النظير.

ونالت العروض إبهار الحاضرين، ما يعكس الصورة اللائقة لمكانة مصر، وقدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بمختلف المناطق السياحية والأثرية التي تثرى بها مصر.

حضر فعاليات العرض الجوي، السفيرة الإماراتية بالقاهرة، وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين في القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة، والإعلاميين.