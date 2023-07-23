مراسلة «dmc»: العرض الجوي في سماء «العلمين الجديدة» أحدث حالة من البهجة

قالت هدير جميل مراسلة قناة «dmc»، إن الجو في مدينة العلمين الجديدة رائع للغاية، موضحةً: «رغم موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية، فإن العلمين أفضل جو، بالإضافة إلى الإسكندرية ومطروح».

تميز مدينة العلمين بطقس صاف

وأضافت «جميل»، في رسالة على الهواء، على قناة «dmc»، ببرنامج السفيرة عزيزة، أن مدينة العلمين الجديدة تتميز بالبحر والصفاء والأجواء المبهجة، كما أنها من مدن الجيل الرابع، مشيرةً إلى أن الأجواء اليوم كانت حماسية للغاية، فقد كان هناك عرض جوي عسكري بين مصر والإمارات.

وتابعت مراسلة قناة dmc: «الكل كان مذهولًا في العرض، والبعض التقط صورًا ومقاطع فيديو للطائرات والأشكال الجوية الرائعة، حيث كان يتم رسم أشكال قلوب وعلمي مصر والإمارات، في ظل مناورة عسكرية فنية رائعة للغاية».

مراسلة قناة «dmc»: أجواء العلمين فيها بهجة

وواصلت: «أجواء العلمين فيها بهجة وحياة، وتشهد تنظيم تحديات الجيت سكي، والناس تستمع على الشاطئ بداية من الصباح، على مدار اليوم يكون التوقيت مناسبًا في العلمين، وكل واحد من المشاركين يعبر عن فرحته، وتحدثنا إلى ناس من الهند وآخرين من سويسرا، بالإضافة إلى مناطق مختلفة من أوروبا، والكل يشعر بالصدمة عندما نخبرهم بأن هذه المدينة كانت صحراء منذ 6 سنوات».