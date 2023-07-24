عرض سائق تسبب في وفاة مسن على الطب الشرعي بالخليفة

قررت النيابة العامة، عرض السائق المتهم بالتسبب في وفاة مُسن أثناء عبوره الطريق في الخليفة، على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

فحص كاميرات المراقبة

كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث بشأن الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة تقريرا بشأن ما رصدته كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة، لبيان ما إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم يوجد قصد جنائي.

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول مُسن مصاب بكسور في مناطق متفرقة بالجسم، ونزيف خارجي، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة مُسن في العقد السادس من العمر، ويرتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبيّن العثور على متعلقاته الشخصية.

وكشفت التحريات، عن أنه أثناء عبور المتوفى الطريق صدمته سيارة مسرعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.