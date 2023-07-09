إحالة عصابة سرقة السيارات في الخليفة بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة شخصين لاتهامهما بمحاولة سرقة سيارة أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة الخليفة باستخدام أسلوب السحب، إلى المحاكمة الجنائية.

وكان قسم شرطة الخليفة، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، من قبل أحد الأشخاص بشأن محاولة شخصين سرقة سيارته بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على شخصين محل إقامتهما في محافظة القاهرة، أثناء سرقة إحدى السيارات باستخدام أسلوب السحب، مستخدمين سيارة نقل قيادة أحدهما، حيث يعمل عليها سائقا.

وبعد القبض على المتهمين وسؤال المُبلغ مالك السيارة اتهمهما بسرقة السيارة ملكه من أمام منزله في دائرة القسم، ومشاهدته لهما أثناء سحبها، وبمواجهة المشكو في حقهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين بسرقة سيارة بأسلوب السحب، يقول المحامي محمد ثابت إنه سوف ينطبق عليهم المادتين أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، حيث ستصل عقوبتهم إلى الحبس لأنها الواقعة لم تقترن بظروف مشددة.