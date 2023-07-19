تفاصيل انهيار عقار الخليفة.. مصرع سيدة وإصابة آخرين

شهدت منطقة الخليفة في القاهرة انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وأبلغ الأهالي رجال الشرطة، ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى كان رجال الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية في موقع انهيار عقار الخليفة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل انهيار عقار الخليفة

وعن تفاصيل انهيار عقار الخليفة، أسفر الحادث عن مصرع سيدة مسنة مقيمة بالعقار وإصابة آخرين، وانتقل رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع العقار المنهار، وبدأ رجال الحماية المدنية في انتشال الضحايا، وبعد مرور دقائق استخرجت جثمان سيدة مسنة.

وانتشل رجال الشرطة باقي المصابين في الواقعة، ونُقلوا إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما تم نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة المستشفى.

وأسفرت التحريات المكثفة عن أنّ العقار صادر له قرارت إزالة للدورين الثاني والثالث ورفض السكان تنفيذها، كما تحرر محاضر عدم تنفيذ ضد المخالفين.