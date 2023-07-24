تطوير مبنى الوحدة المحلية بمدينة البداري بأسيوط بتكلفة 7 ملايين جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يجري أعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بتكلفة 7 ملايين جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة .

متابعة أعمال التطوير

وأضاف محافظ أسيوط أنه تابع أعمال التطوير التي يجري تنفيذها بمبنى الوحدة المحلية مشددًا على المتابعة المستمرة للأعمال ومراعاة معايير الجودة والاشتراطات الفنية في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية واستعراض سير العمل بمختلف القطاعات ومناقشة احتياجات كل قطاع وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنا دعمه الكامل لسرعة تجهيز بعض الوحدات الصحية بقرى المركز ضمن 16 وحدة صحية قروية وسد العجز في الأطباء ببعض التخصصات الطبية وتوفير كافة احتياجات المستشفى المركزي والوحدات الصحية بالقرى،كما استعرض المحافظ مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية سرعة نهو مشروعات محطات الرفع ببعض القرى معلنا تقديمه كافة سبل الدعم لسرعة نهو الأعمال.

الخطة الاستثمارية بالمركز

والتقى المحافظ رئيس مركز ومدينة البداري ومسؤولي الخطة الاستثمارية بالمركز والمركز التكنولوجي، مشددا على المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة، مشدداً على عدم الصرف على بند العمرات الجسيمة للمركبات الا بعد اخذ موافقة كتابية من الوزير المحافظ ومراعاة معايير ترشيد الاستهلاك والنفاق العام وفقا للاشتراطات والكتب الدورية المنظمة لذلك، كما طالب بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي وضع اليد،ومنظومة التصالح في مخالفات المباني وسرعة نهو الإجراءات تسهيلاً على المواطنين، وحفاظاً على حقوق الدولة والشعب، سرعة استخراج تراخيص البناء للمواطنين الجادين وفقاً للاشتراطات البنائية.

تحقيق الانضباط الإداري

كما التقى المحافظ قيادات مديرية الصحة ومدير إدارة البداري ومدير مستشفى البداري وطالبهم بضرورة توفير كافة الأدوية حسب الاحتياجات وتحقيق الانضباط الإدارى والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوات الطبية وضرورة التنسيق بين كافة الجهات الطبية ومديرية الصحة لتقديم خدمات ملائمة للمرضى في جميع التخصصصات وتكثيف الرقابة والمرور للتأكد من جودة الخدمات بالوحدات الصحية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.