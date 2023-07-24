محافظ أسيوط: إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر على مساحة 20 ألف متر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موقع إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري على مساحة 20 ألف متر ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول جزئيًا من البنك الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، بدعم وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ مشروعات جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعلاء الناظر ورضا خلف نائبي رئيس المركز.

أقسام للخضار والفاكهة

وتفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضري الذي سيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات.

والتقى المحافظ ومرافقوه بعض أهالي قرى مركز البداري وبعض تجار الخضر والفاكهة بالمركز وبعض المزارعين بالمركز وذلك لمناقشة تصميمات إنشاء السوق الحضري والاستماع إلى مقترحات الأهالي والتجار لتوفير الخدمات والمرافق للسوق وفقًا لأحدث المواصفات والاشتراطات الفنية.

مجمع صناعات الرمان

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – مشروع إنشاء مجمع صناعات الرمان بمنطقة الكوم الأحمر الصناعية والتي سيجري انشائها على مساحة 40 فدانا لخدمة المنطقة بالكامل ومراكز البداري وساحل سليم وأبوتيج وصدفا والفتح وخاصة التي تشتهر بزراعة محصول الرمان كما استعرض المهندس عصام القرن مقترحات تصميم مشروع السوق الحضري وكافة المرافق والخدمات التي سيتم توفرها بالمشروع.

زراعات الموالح

وأشار المحافظ إلى أهمية مشروع إنشاء سوق حضري للخضر والفقاكهة على مساحة 20 ألف متر مربع بقرية الكوم الأحمر وترفيقها لخدمة زراعات الرمان والموالح والخضر والفاكهة التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة ويتم تصديرها لأغلب دول العالم والأسواق المحلية والخارجية مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.