بدء المرحلة الثالثة لتدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بدء المرحلة الثالثة من برتوكول التعاون المشترك على التدريب المهنى للشباب في مجال تصنيع الأسماك بأحدث وسائل التكنولوجيا، بالتعاون مع إحدى الشركات.

بدء المرحلة الثالثة لتدريب الشباب

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أنها تلقت تقريراً من محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أفاد فيه أنه استكمالاً لتفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المديرية، وإحدى الشركات، وبعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية منه وبدء المرحلة الثالثة لتدريب الشباب على البرامج التدريبية التي تم إعدادها والإتفاق عليها بموجب البروتوكول، والتي تشمل شرحا كاملا عن سلامة الغذاء «+Haccp+ISo22000»، وطرق التصنيع الأنشوجة والتونة وجميع الأسماك المدخنة، وطرق التمليح والتخليل والطهي للأسماك بأحدث تكنولوجيا على أن يتم التسجيل للالتحاق بالدورة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/mBWeD5WkC6rqrFmH9.

وأضاف وكيل المديرية، أن البروتوكول يأتي إيماناً من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة ، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم، وحثهم على الدخول في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية، إضافة إلي رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية.

الدورات التدريبية متاحة للشباب والفتيات

ونوه مدير المديرية أن الدورات التدريبية متاحة للشباب والفتيات من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، من سن 18 إلى 45 سنة، ومدة التدريب 11 ساعة تدريبية مقسمة على 3 أيام، كما يتم التدريب المهنى بمقر المديرية بسموحة، ومدة التدريب اليومية ساعتين يومياً، ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى الموجودة داخل المحافظة وخارجها.