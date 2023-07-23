أكشاك ومواقف حضارية وممشى سياحي وفرت فرص عمل بعد تطوير كورنيش المريوطية

نجحت محافظة الجيزة، في تنفيذ خطة تنموية، من خلال تخصيص مواقع أسفل عدد من الكباري ومحاور الطرق الرئيسية، لاستغلالها في إقامة أكشاك ومطاعم ومحال حضارية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء لمسة جمالية وحضارية أسفل الكباري، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق عائد استثماري منها.

خدمة زوار الممشى وجذب المستثمرين

وكشفت محافظة الجيزة، عن المرحلة المرحلة الثانية من مشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية، مشيرة إلى استكمال ما شهدته المنطقة خلال المرحلة الأولى، وإنشاء مواقف سيرفيس حضارية، وكورنيش متطور، وممشى سياحي، وأماكن لانتظار السيارات، ومقاعد لجلوس المارة، وتخصيص أماكن لإنشاء أكشاك حضارية ومطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى، وجذب المستثمرين مع مراعات إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء والإنارة الجمالية للممشى.

تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالى ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية للأكشاك التجارية

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أنها أتاحت عددا كبيرا من الأماكن سواء التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها بمناطق التطوير، يمكن التقديم عليها مسبقا عن طريق المزايدة، ومتاحة للجميع بشرط الالتزام بشروط المحافظة في مواصفات المنفذ وشكله وعدم التسبب في إشغال الطريق من خلال التعاقد مع إدارة التسويق بديوان عام المحافظة، لافتا إلى أن شروط التقديم على الأكشاك التجارية الجديدة بالجيزة للتعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%، يتم تحديد سعر المتر المربع وفقا لسعر السوق للمنطقة بكل حي ويتم دفع مبلغ كجدية تعاقد عند تقديم الطلب بالحي، بالإضافة إلى تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالي ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.

تحقيق التكامل بين المنظومة وباقي وسائل نقل الركاب

وافتتحت محافظة الجيزة مؤخرا، مجمع مواقف السرفيس وساحات الانتظار الجديدة أعلى القطاع المغطي لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، ضمن خطة المحافظة للاهتمام بتطوير وتحديث منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين المنظومة وباقي وسائل نقل الركاب.

نموذج حضاري لخدمة أهالي محافظة الجيزة والمترددين

من جانبه، قال اللواء أحمد راشدن محافظ الجيزة، إن الموقف يعد نموذجا حضاريا لخدمة أهالي محافظة الجيزة، والمترددين علي المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها، ومقام على إجمالي مساحة 9400 متر مربع مقسمة لثلاثة أقسام رئيسية، والقسم الأول يضم موقف سرفيس بمساحة 5100 متر مربع إلى جانب مبنى إداري وغرفة كاميرات و2 غرفة تحكم ومسجد وكافيتيريا، والقسم الثاني يضم ساحة انتظار للسيارات الملاكي بمساحة 2530 متر مربع، تشمل 2 غرفة تحكم وكاميرات، ودورة مياه مقسمة (رجال وسيدات)، بينما القسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة 1760متر مربع، تشمل 8 محال حضارية، ونظام مراقبة، ودورة مياه مقسمة رجال وسيدات.