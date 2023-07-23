«المصرفي المصري» يعلن عن فرص عمل شاغرة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، وجود وظائف شاغرة للعمل داخل قطاعات مختلفة في المؤسسة المالية، منوهًا بعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف.

واستمرارًا للأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة نوضح في التقرير التالي تفاصيل وظائف المعهد المصرفي المصري على هذا النحو:

وظيفة مهندس أمن أول في تكنولوجيا المعلومات

تتطلب وظيفة مهندس أمن أول في تكنولوجيا المعلومات المطلوبة من المعهد التابع لـ البنك المركزي الآتي:

المهارات المطلوبة:

1- صيانة اتصالات LAN وWLAN وVOIP ومراقبتها وحلها.

2- تثبيت وتكوين وصيانة خدمات ومعدات وأجهزة الشبكة.

3- صيانة المفاتيح والموجهات المسؤولية الشاملة عن أمن الشبكة والحماية من الوصول غير المصرح به والهجمات الضارة.

4- تقديم الدعم الفني لجميع الموظفين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الشبكة.

5- استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات التقنية المعقدة في الأجهزة والخوادم والبرامج ومعدات الشبكة المتعلقة بتوجيه الشبكة والتبديل والأمان وأنفاق VPN واللاسلكي والصوت.

6- تطبيق نظام الكشف عن الفيروسات مسبقًا لضمان سلامة الصوت.

7- تتبع البرامج النصية المعرضة للخطر لتجنب التهديدات المحتملة، وإنشاء وصيانة الشبكة الافتراضية الخاصة والجدران النارية وبروتوكولات الويب وحسن أمان البريد الإلكتروني.

8- التحقيقات في تنبيهات الاختراق الأمني.

9- مراقبة بوابات أمان الويب، وأمن المحيط، وضوابط الوصول إلى الشبكة، وأمن نقطة النهاية.

المؤهلات المطلوبة:

- مطلوب درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

- 5 - 7 سنوات خبرة في إدارة الشبكات والأمن أو دور مشابه.

- يجب على المهتمين إرسال سيرتهم الذاتية إلى careers@ebi.gov.eg مع ذكر المسمى الوظيفي.

وظيفة منسق تطوير الأعمال الأولالمهارات المطلوبة:

1- مساعدة مدير نقل الأعمال في بناء العلاقات مع الجامعات الحكومية والخاصة والحفاظ عليها.

2- متابعة تنفيذ التعاون بين المعهد المصرفي الدولي والجامعات والمحافظات المختلفة.

3- اكتشف مجالات جديدة للتعاون بين جامعات ومحافظات معهد الإمارات للأعمال.

4- سوق لبرامج وخدمات المعهد المصرفي المصري في الجامعات ومحافظات مصر.

5- القيام بزيارات منتظمة للمحافظات والجامعات لإدارة العلاقة.

6- تنسيق ومتابعة الإجراءات الداخلية في المعهد المصرفي المصري لضمان التنفيذ السلس لجميع المبادرات مع الجامعات والمحافظات.

7- تنظيم فعاليات ترويجية في محافظات وجامعات مصر بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في المعهد المصرفي المصري.

المؤهلات المطلوبة:

- يفضل بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية.

- 2 - 3 سنوات من الخبرة العملية.

- يملك مهارات الاتصال والتفاوض.

- يجيد حل المشاكل.

- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- يجب على المرشحين المهتمين إرسال سيرتهم الذاتية إلى careers@ebi.gov.eg مع ذكر المسمى الوظيفي في الموضوع.