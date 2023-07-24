تنسيق الجامعات 2023 علمي.. متى يبدأ؟

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 علمي، سواء الشعبة «علوم» أو «رياضة»، موضحة أن الموعد المتوقع لبدء المرحلة سيكون خلال أسبوع من إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، إذ سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة وقتها لتسجيل الرغبات واختيار الكليات.

تنسيق الجامعات 2023 علمي.. 75 رغبة لكل طالب

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد أيام المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 علمي علوم ورياضة تكون 5 أيام متتالية، يتم خلالها إتاحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ولكل طالب 75 رغبة يمكن من خلالها اختيار الكليات المختلفة.

مراحل التنسيق عامة لطلاب الثانوية العامة 2023

وأشارت إلى أن مراحل التنسيق عامة لطلاب الثانوية العامة 2023، ستبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية وإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراستها وتحديد الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب المختلفة.

وفي سياق آخر، تواصل الجامعات الحكومية اختبارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات، وهي «التربية الرياضية - التربية النوعية -التربية الفنية - الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية - التربية الموسيقية».